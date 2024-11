James Gunn dementuje plotkę o cameo w Creature Commandos. Frank Grillo o graniu Ricka Flaga Sr.

fot. Max

James Gunn nie tylko jest szefem DC Studios wraz z Peter Safran, ale też czuwa nad treścią powstających produkcji na podstawie komiksów DC. Jest aktywny w mediach społecznościowych i ma stały kontakt z fanami. Często również dementuje różne nieprawdziwie doniesienia. Tak stało się w ostatnim czasie.

James Gunn o Creature Commandos

Animowany serial Creature Commandos będzie pierwszym projektem z nowego uniwersum DCU, który będzie premierę na początku grudnia. W sieci pojawiła się plotka, że w nowej produkcji pojawi się ​​młody Lex Luthor. Jeden z fanów zapytał się Gunna w serwisie Threads czy Nicholas Hoult, który wcielił się w tego złoczyńcę w nadchodzącym aktorskim filmie Superman, zagra w animacji. Był też ciekawy o przedział czasowy produkcji DCU. Twórca stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, odpowiadając:

To nieprawda. Będzie mnóstwo zabawnych występów w Creature Commandos, ale Lexa tam nie będzie, ani młodego ani innego. Tylko CC pojawi się przed Supermanem.

Natomiast wiadomo, że niektórzy aktorzy z Creature Commandos pojawią się w produkcjach aktorskich, jak choćby Frank Grillo, który podkłada głos Rickowi Flagowi Seniorowi. Zobaczymy go w Supermanie oraz w 2. sezonie Peacemakera. Gunn w rozmowie z serwisem Comicbook.com wyjaśnił:

W DCU robimy tak, aby animacja była bezpośrednio powiązana z aktorskimi [produkcjami]. Seriale telewizyjne, filmy i gry przeplatają się ze sobą w tym samym uniwersum. Obsadzamy aktorów, którzy będą mogli zagrać te postacie w [Creature Commandos], a także w innych rzeczach, w których niektóre [postaci] już obsadziliśmy.

Frank Grillo o wcielaniu się w tę samą postać w różnych produkcjach DC

W obsadzie głosowej Creature Commandos znaleźli się: Maria Bakalova jako Ilana Rostovic, Indira Varma jako Bride, Zoe Chaois jako Nina Mazursky, Alan Tudyk jako Dr. Phosphorus, David Harbour jako Eric Frankenstein, Sean Gunn jako G.I. Robot oraz Łasica i Steve Agee jako John Economos. Usłyszymy również Violę Davis powracającą do postaci Amandy Waller.

Przy okazji ComicBook zapytał się Franka Grillo, którego aktora z serialu animowanego, chciałby zobaczyć w aktorskiej produkcji. Grillo wskazał swojego faworyta:

Davida Harboura jako Frankensteina. Po prostu jestem wielkim fanem Davida Harboura. Alan i Maria, oni wszyscy są niesamowitymi aktorami – ale jest coś w Harbourze w tej postaci i w tym, co z nią zrobił.

Aktor przyznał, że Harbour rozumie powagę tego typu postaci. Dodał, że bardzo go rozmieszał, aby potem złamać ludziom serce. Frankenstein ma prawdziwą duszę, a Harbour jest fenomenalny.

Z kolei Gunn oprócz Frankensteina Harboura wskazał jeszcze Bride, uznając ich za fajne postacie. Pochwalił Indirę Varmę, która zmiażdżyła go swoją rolą.

Ponadto Grillo został zapytany czy podłożyłby głos swojej postaci w grze wideo, na co odpowiedział żartobliwie, że to zależy od tego, czy mu zapłacą. Pochwalił Gunna i Safrana za to, że naprawdę rozumieją ten świat, który tworzą bez względu na to czy jest to animacja czy film aktorski. Są zaangażowani w każdy aspekt, a do tego mają wokół siebie wspaniałych ludzi. Dodał, że nic go nie zaskoczy w przypadku tych facetów. Na temat grania tej samej postaci w filmie, animacji i serialu powiedział:

To było naprawdę niesamowite. Ponieważ Rick jest Rickiem w każdej z tych rzeczy - w pewnym sensie byłem odpowiedzialny za tego samego faceta, który występował w różnych okolicznościach. A James na to pozwolił, chciał tego i to było dla darem. Ponieważ czasami mogłem być trochę dziecinny lub przeginać, a potem grać go tak, jakby był prawdziwy w danym momencie. Więc jako aktor, mogłem zrobić dużo rzeczy w złożony sposób. Dało mi to dużo frajdy.

Creature Commandos - zdjęcia

Creature Commandos - premiera pierwszego odcinka 5 grudnia na Max.