Starship pokazał moc. Rakieta SpaceX uruchomiła 31 silników Raptor jednocześnie - co za widowisko!

SpaceX

Starship jest już prawie gotowy do pierwszego lotu orbitalnego. Wczoraj (9.02) o godz. 22:13 czasu polskiego należąca do SpaceX najpotężniejsza rakieta świata uruchomiła aż 31 z 33 wchodzących w skład Boostera 7 silników Raptor jednocześnie w trakcie ich testu zapłonu. Wydarzenie to, do którego doszło w ulokowanej w Teksasie Starbase, było kluczowym etapem w drodze do przygotowania pojazdu do jego dziewiczej misji.

Cały test zgodnie z oczekiwaniami trwał zaledwie 7 sekund. Niedługo później szef SpaceX, Elon Musk, przyznał na Twitterze, że jeden z silników wyłączono jeszcze przed rozpoczęciem próby, drugi natomiast nie włączył się w trakcie zapłonu. Uruchomienie 31 Raptorów i tak pozwoliłoby jednak Boosterowi 7 na lot orbitalny; choć nie znamy dokładnych parametrów wczorajszego testu, Starship napędzany wszystkimi 33 silnikami z pełną ich mocą mógłby wynieść na niską orbitę okołoziemską więcej ton niż jakakolwiek rakieta zbudowana przez człowieka.

Rakieta Starship od SpaceX - test zapłonu silników Raptor [WIDEO]

https://twitter.com/SpaceX/status/1623812763415093249

Starship - silniki Raptor

Na razie nie wiemy, kiedy odbędzie się lot testowy rakiety. Musk kilkanaście dni temu zapowiedział, że marcowa data jest możliwa - nie jest jednak wykluczone, że SpaceX zdecyduje się na jeszcze jeden test zapłonu silników, już po wymianie dwóch problematycznych Raptorów.