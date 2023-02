SpaceX - kiedy wystartuje Starship, największa rakieta świata? Elon Musk określa termin i obiecuje emocje

SpaceX

Starship, największa rakieta zbudowana przez człowieka, jest coraz bliżej pierwszego startu. Wśród wielu fanów astronomii i kosmosu pytanie o to, kiedy do tego dojdzie, przybrały w ostatnim czasie na sile. Wygląda jednak na to, że firma SpaceX nie będzie nam kazała dłużej czekać na historyczne wydarzenie. Jak ujawnił na Twitterze jej prezes, Elon Musk, jeśli wszystkie pozostałe testy zostaną zakończone pomyślnie, Starship uda się w orbitalny lot testowy już w marcu.

Jeden z najbogatszych ludzi świata zamieścił wpisy o następującej treści:

Jeśli pozostałe testy wypadną pomyślnie, w przyszłym miesiącu podejmiemy próbę wystrzelenia rakiety Starship. Nie ma pewności co do powodzenia tej misji, ale emocje są gwarantowane.

W trakcie orbitalnego lotu testowego Starship będzie złożony z dwóch członów: Ship 24 i Booster 7, razem mierzących 120 metrów wysokości. Pierwszy z nich okrąży Ziemię, by później lądować na Pacyfiku w pobliżu wchodzącej w skład Hawajów wyspy Kauai na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie, natomiast drugi kilka minut po starcie w niezwykle widowiskowy sposób zacznie wracać w kierunku Zatoki Meksykańskiej. Sam start odbędzie się z kolei z położonej w teksańskiej Boca Chica bazy SpaceX o nazwie Starbase.

Zobaczcie animację mającą pokazać możliwości nowej rakiety SpaceX:

Starship docelowo ma uczestniczyć w załogowych i bezzałogowych misjach księżycowych i marsjańskich. Oto kilka z najnowszych zdjęć rakiety udostępnionych przez SpaceX:

Starship - zdjęcia rakiety

Starship - zdjęcie