Startuje festiwal Młodzi i Film 2023. Co warto obejrzeć?

foto. materiały prasowe

W Koszalinie po raz 42. jest organizowany najważniejszy festiwal dla wszystkich debiutujących filmowców, czyli Młodzi i Film. Podczas siedmiu dni widzowie będą mogli obejrzeć najciekawsze debiuty zarówno fabularne, krótkometrażowe, jak i dokumentalne oraz (co naszym zdaniem najważniejsze) spotkać się z ich twórcami. Oto kilka naszym zdaniem najciekawszych tytułów, które należy obejrzeć, będąc w Koszalinie.

Jeśli chodzi o sekcję fabularną, to numer jeden to oczywiście Chleb i sól w reżyserii Damiana Kocura. Jest to historia młodego studenta Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, który na wakacje wraca do rodzinnej miejscowości. Miejscem częstych spotkań ze znajomymi jest niedawno otwarty kebab. Chłopak jest świadkiem nakręcającej się spirali napięć między swoimi kolegami a pracownikami arabskiego pochodzenia.

Warto też wybrać się na film Johnny, który był frekwencyjnym hitem w polskich kinach. Film w reżyserii Daniela Jaroszka opowiada o historii trudnej przyjaźni pomiędzy księdzem Janem Kaczkowskim (Dawid Ogrodnik), a starającym się wyjść na życiową prostą Patrykiem (Piotr Trojan).

Warto także wybrać się na Niebezpiecznych dżentelmenów Macieja Kawalskiego, Masz Ci los! Mateusza Głowackiego, Słonia Kamila Krawczyckiego i Na Twoim miejscu Antonio Galdameza Munoza.

W sekcji krótki metraż w szczególności polecamy Alicję w reżyserii naszej redakcyjnej koleżanki Martyny Ludwig. Jest to historia o nastoletniej Alicji, na którą podczas podróży autobusem pełnym spoconych dorosłych spada kropla potu spod pachy mężczyzny. Alicja próbuje pozbyć się plamy z koszulki, ta jednak nie znika, a Alicję zaczynają nawiedzać sny o tajemniczym mężczyźnie z autobusu. Dotąd czysta i grzeczna Alicja zaczyna się pocić i fascynować brudem i wilgocią, przed którymi strzeże ją oschła matka.

Wartą uwagi jest też produkcja w reżyserii Michała Toczka zatytułowana Być kimś. Film opowiada o losach Wiktora (Sebastian Stankiwicz) – elektryka, który wprowadza się z rodziną do nowego mieszkania. Wkrótce bohaterowie dowiadują się, że mieszkanie należało kiedyś do Lecha Wałęsy. Żona Wiktora, Sylwia, postanawia zmienić ich nowy dom w muzeum, a męża w odtwórcę roli byłego prezydenta.

Polecamy także seans filmu Moje stare w reżyserii Nataszy Parzymies opowiadającego o Zofii i Ani, które spotykają się ponownie po 50 latach, żeby wyruszyć w ostatnią wspólną podróż i zawalczyć o dawne uczucie.

Interesująco zapowiada się również debiut reżyserski Sebastiana Fabijańskiego zatytułowany Hawaje, Przepustka w reżyserii Karoliny Węglorz-Zimy, Sprzedawca Patryka Kaflowskiego czy też Moje żyjątko Andrzeja Danisa.