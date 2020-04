Steam Game Festival powróci latem tego roku

W pierwszej połowie roku nie mamy co liczyć na imprezy z branży gier. Odwołano między innymi targi E3 2020 i Game Developers Conference, a pod znakiem zapytania są też inne eventy, które mają odbyć się w niedalekiej przyszłości, takie jak chociażby tegoroczny BlizzCon. Z pomocą przychodzi jednak internet i wydarzenia, które odbędą się jedynie w cyfrowej formie, takie jak kolejna edycja Steam Game Festival.

Geoff Keighley poinformował, że letni Steam Game Festival odbędzie się w dniach 9-14 czerwca. Gracze, w trakcie tego wydarzenia, będą mieli możliwość zapoznania się z przedpremierowymi demami wielu gier niezależnych. Ich tytuły nie zostały jeszcze ujawnione (deweloperzy dopiero zgłaszają swoją chęć uczestnictwa w wydarzeniu), ale w trakcie wcześniejszych edycji udostępniono m.in. wczesne wersje takich tytułów, jak Carrion, Spiritfarer czy System Shock. Szczegóły eventu mamy poznać już wkrótce.

I'm excited to share that the The Game Festival will return this summer on Steam from June 9 - 14 2020, allowing you to play more upcoming games from the comfort of your home. Developers can register interest here: https://t.co/G5IhvSpEMw

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 13, 2020