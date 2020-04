Ghost of Tsushima bez znaczników na mapie. W grze nie zabraknie wyborów moralnych

Ghost of Tsushima to ciekawie zapowiadająca się produkcja z otwartym światem, w której głównym bohaterem jest Jin Sakai. Mężczyzna jest samurajem, który staje do walki z mongolskim najeźdźcą. Na łamach Official PlayStation Magazine opublikowano obszerny tekst, w którym nie zabrakło kilku ciekawych, nowych informacji na temat rozgrywki w nadchodzącej grze od Sucker Punch Studios.

Gra ma zaoferować nieco inne podejście do otwartego świata. Mapa pozbawiona ma być licznych znaczników i wskazówek, a nawigacja ma odbywać się tu przy pomocy punktów orientacyjnych, w postaci charakterystycznych lokacji czy budynków. Gracze mają mieć też sporo swobody w trakcie starć z przeciwnikami. Tych będzie można eliminować w bezpośredniej, honorowej walce w stylu samuraja lub wręcz przeciwnie - usuwać zagrożenia po cichu, skrywając się w cieniu. W trakcie pojedynków będziemy mogli wykorzystać szereg dodatkowych gadżetów, takich jak łuk z różnymi rodzajami strzał, bomby czy linka z hakiem do wspinaczki.

Historia będzie też kształtować się wraz z podejmowanymi przez nas decyzjami. Jako przykład podano tutaj naszych sojuszników, którzy mogą opuścić nas, gdy będziemy postępować niezgodnie z ich przekonaniami - jedni będą krytykować nas za honorowe podejście, inni zaś za działania z ukrycia.

Ghost of Tsushima - premiera 26 czerwca na PlayStation 4.