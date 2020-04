Steam usprawni wyszukiwanie gier w oparciu o tagi

Steam jest największym pecetowym sklepem z grami komputerowym, a przy okazji największym pecetowym wysypiskiem, w którym aż roi się od śmieciowych tytułów. W serwisie funkcjonuje co prawda wyszukiwarka, ale ta nie jest doskonała. Pod koniec lutego firma Valve wprowadziła nowy system filtrowania treści, a teraz usprawnia wyszukiwanie gier z wykorzystaniem tagów.

Programiści odpowiedzialni za rozwój platformy dodali wyszukiwarce nieco inteligencji. System nie będzie już sztywno trzymać się nakreślonych ram i rozszerzy zakres zapytań o wyrażenia powiązane. Jako przykład podano m.in. gry strategiczne, które mogą być określane tagami RTS, Czas rzeczywisty oraz Strategia. Od teraz będą one stanowić grupę fraz powiązanych. Jeśli ktoś zaznaczy w wyszukiwarce, że interesują go gry z tagami Czas rzeczywisty oraz Strategia, to zobaczy na swojej liście także te pozycje, które opisano wyłącznie z użyciem tagu RTS, z pominięciem dwóch pozostałych.

Firma zaznacza przy okazji, że jest świadoma ułomności obecnego systemu tagowania i zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystkie pozycje opisano z równie dużą skrupulatnością. Vale pracuje podobno nad rozwiązaniem tego problemu, ale potrzebuje czasu, aby wdrożyć stosowne narzędzia. Rozszerzenie wyników zapytań ma być pierwszym krokiem na drodze usprawniania wyszukiwarki.

Valve nie chce wdrażać szeroko zakrojonej sztucznej inteligencji, która analizowałaby katalog pod kątem poprawności tagowania i na tej podstawie podsuwała nam gotowe wyniki. Takie działanie byłoby zdaniem pracowników Steama bliższe systemowi rekomendacji niż wyszukiwania. Nowe usprawnienie ma jedynie ułatwić odnajdywanie grup tagów synonimicznych, określających ten sam aspekt rozgrywki innymi słowami.

Tagi Mroczne oraz Inspirowane Lovecraftem często pojawiają się razem w nawiązaniu do tych samych gier, ale ta korelacja nie jest równoznacznością i tym samym skojarzenie tych dwóch tagów nie było właściwym wyborem podczas implementacji rozszerzenia zapytania. Mając to na uwadze, przeszliśmy przez naszą całą listę tagów i stworzyliśmy mapy relacji, które zdaniem każdego były sensowne. Wliczają się w to tagi rozbijające się na inne (np. FPS → Perspektywa pierwszej osoby + Strzelanka) oraz tagi konstruowane z innych (np. Strategiczne + RPG → Strategiczne RPG). Większość z tych relacji działa w obydwu kierunkach.

W poniższej galerii zaprezentowano, jak funkcjonują nowe algorytmy oraz jak wpływają na wyniki wyszukiwania:

Steam - wyszukiwanie fraz Platformer i 3D

Obecnie system rozszerzonych tagów działa w ramach Laboratoriów Steam pod nazwą Steam 004.1: rozszerzenie zapytania wyszukiwarki. Jeśli sprawdzi się w trakcie testów, trafi do powszechnego użytku w całej platformie.