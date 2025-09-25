Powstanie adaptacja mrocznej noweli Kinga. Po raz pierwszy w historii trafi na ekran

Fot. wydawnictwo Prószyński i S-ka

Powstanie film na podstawie noweli Szczur autorstwa Stephena Kinga. Została opublikowana w zbiorze opowiadań Jest krew z 2020 roku. Historia opowiada o pisarzu, którego nękają nieszczęścia. Bohater postanawia przenieść się chatki w Maine. Na miejscu spotyka tajemniczego nieznajomego, który obiecuje mu zbawienie i sukces. Ta przysługa będzie go jednak wiele kosztować. Mamy więc do czynienia z mroczną historią o niespełnionej ambicji i faustowskim targu.

Co wiemy o adaptacji Szczura? Film wyreżyseruje meksykański filmowiec Isaac Ezban. Na koncie ma takie tytuły jak Równolegle, Parvulos i Zły urok. Scenariuszem zajmie się Jeff Howard. W gronie producentów są Jay Van Hoy, Fernando Ferro i Paul Perez. Na razie nie ma żadnych informacji o obsadzie. Będziemy Was informować na bieżąco o aktualizacjach.

Adaptacje Kinga przechodzą złą passę?

Wielu reżyserów i studiów filmowych pragnie przenieść historie Stephena Kinga na ekran. W ostatnich latach nie zawsze przekłada się to jednak na zarobki w kinie. Niedawno dostaliśmy adaptację Wielkiego marszu. Mimo świetnych recenzji, nie przyciągnęła wiele osób do kina – zarobiła niewiele ponad 31 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na 20. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, inna nowela ze zbioru Jest krew również doczekała się ekranizacji. Życie Chucka także nie okazało się komercyjnym hitem.

Trudno powiedzieć, w czym tkwi problem. Jest jednak jasne, że samo reklamowanie produkcji nazwiskiem Kinga nie wystarczy, by przekonać fanów do zapłacenia za bilet i pójścia do kina.

