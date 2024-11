Kto zagra Dumbledore'a w serialu Harry Potter? Pada nazwisko kandydata!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Variety, Mark Rylance jest na szczycie listy kandydatów twórców serialu Harry Potter do roli Dumbledore’a. Dziennikarz powołuje się na źródło zaznajomione z projektem. Według tego źródła producenci z Warner Bros. Television jeszcze nie rozpoczęli negocjacji z aktorem, ale jego agent został poinformowany o zainteresowaniu współpracą i poproszony o informację dotyczącą jego dostępności w czasie planowanych zdjęć. Nie wiadomo, czy Mark Rylance jest zainteresowany serialem.

Mark Rylance zdobył Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w 2016 roku dzięki współpracy ze Stevenem Spielbergiem w filmie Most szpiegów. W jego dorobku znajdują się również takie filmy jak BFG, Dunkirk, The Trial of the Chicago 7, Don't Look Up oraz seriale The Government Inspector i Wolf Hall.

Rzecznik prasowy HBO przekazał Variety oświadczenie, w którym wyrażono zadowolenie, że serial generuje wiele plotek i spekulacji. Potwierdzono, że szczegóły obsady zostaną ujawnione po finalizacji wszelkich umów.

Według Variety Warner Bros. Discovery chce, aby dorosła część obsady składała się ze znanych brytyjskich aktorów, podobnie jak miało to miejsce w filmach kinowych. Trwa otwarty casting do ról dzieci.

Przypomnijmy, że dwóch aktorów wcielało się w Dumbledore’a w filmowej serii. Richard Harris zagrał go w pierwszych dwóch filmach, a po jego śmierci zastąpił go Michael Gambon w kolejnych odsłonach. Rylance ma 64 lata, a kontrakt musiałby obejmować siedem sezonów.

Serial Harry Potter ma zadebiutować w 2026 roku. Producent HBO zapowiada, że będzie to wierniejsza adaptacja książek niż filmy.