Cillian Murphy w nowym dramacie od Netflixa. Zwiastun filmu Steve

Netflix

Reklama

Netflix wypuścił pierwszy zwiastun filmu Steve, który swoją światową premierę będzie miał w przyszłym miesiącu na Festiwalu Filmowym w Toronto. To najnowsza główna rola laureata Oscara Cilliana Murphy’ego, który tym razem zagra dyrektora szkoły dla trudnej młodzieży, który próbuje zrobić wszystko, aby jego wychowankom żyło się lepiej.

Steve - zwiastun

Akcja filmu Steve, rozgrywającego się w połowie lat 90., oparta jest na bestsellerowej powieści Shy autorstwa Maxa Portera. Historia skupia się na przełomowym dniu w życiu dyrektora szkoły ostatniej szansy dla trudnej młodzieży – Steve’a (Cillian Murphy) – oraz jego uczniów. Choć społeczeństwo dawno spisało ich na straty, Steve desperacko stara się ocalić placówkę przed likwidacją, zmagając się przy tym z własnymi problemami natury psychicznej. Równolegle poznajemy losy Shy’a (Jay Lycurgo) – młodego chłopaka obciążonego trudną przeszłością i niepewną przyszłością, który próbuje zaakceptować swoją wrażliwość oraz walczy z destrukcyjnymi skłonnościami do przemocy i autoagresji.

Premiera filmu Steve na Netflixie odbędzie się 8 listopada 2025 roku.