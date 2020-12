Steven Soderbergh o niezrealizowanym przez niego filmie o Bondzie

fot. Warner Bros.

Steven Soderbergh jest jednym z najbardziej znanych reżyserów pracujących obecnie w Hollywood. Twórca został zaproszony do udziału w podcaście Happy Sad Confused. Jednym z poruszanych w czasie rozmowy z reżyserem tematów była jego niedoszła realizacja jednego z filmów z serii o Jamesie Bondzie. Soderbergh przyznał, że w przeszłości spotkał się z producentką franczyzy, Barbarą Broccoli, aby porozmawiać na temat reżyserii widowiska o Agencie 007. Jednak jak stwierdził nic z tych rozmów nie wyszło. Wyjawił, że odbyli kilka świetnych rozmów, ale doszło do pewnych różnic artystycznych w ważnych kwestiach. Jednak zdradził, że pewne aspekty między innymi w sposobie podejścia do postaci, wykorzystał w swojej produkcji Ścigana z 2011 roku.

Najnowszy film o losach Bonda, Nie czas umierać, trafi do kin w kwietniu 2021 roku. W obsadzie znajdują się między innymi Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas i Lashana Lynch.