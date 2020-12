Mortal Kombat trafi na HBO Max? Nie czas umierać może zmienić datę premiery

Źródło: Materiał prasowe

W nowym raporcie Variety pojawiło się kilka nowych informacji na temat polityki przyjętej przez studia Warner Bros., Universal i Sony na początku 2021 roku. Wszystko to oczywiście w kontekście koronawirusa, który nie odpuszcza i nawet mimo bliskiej perspektywy pojawienia się szczepionek, może pokrzyżować wiele planów największych filmowych wytwórni.

Choć Wonder Woman 1984 otrzyma swoją premierę w USA nie tylko w kinach, ale także na HBO Max, nie ma na razie tematu debiutu w ofercie platformy nowego filmu Mortal Kombat. Variety podaje, że przymierzane do tego celu są produkcje Judas and the Black Messiah (dramat biograficzny z udziałem Daniela Kaluuyi i Lakeith Stanfield), The Little Things (thriller kryminalny z Denzelem Washingtonem) oraz Tom i Jerry w wersji live action.

Studio Sony Pictures ma podjąć wkrótce decyzje odnośnie kilku swoich filmów z początku 2021 roku. Chodzi o Morbiusa z Jaredem Leto i nową wersję Kopciuszka. Władze studia są ponoć gotowe na elastyczność filmowego kalendarza także w roku 2021, co będzie oznaczało kolejne ruchy przesuwające pierwotne daty na dalsze terminy. Jest jeszcze wzmianka o nowym Bondzie od MGM i Universal. Nie czas umierać zostało przesunięte na kwiecień 2021 roku, ale może się okazać, że to nie jest ostatni taki ruch w przypadku tego filmu. Producenci obawiają się, że starsza publika tej produkcji może zdecydować się na pozostanie w domach. Variety podaje, że nie będzie zatem zaskoczeniem, jeśli film zostanie przesunięty na listopad 2021 roku.