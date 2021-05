Steven Spielberg obsadził młodego Spielberga w filmie o Spielbergu

materiały prasowe

Steven Spielberg pracuje obecnie nad filmem, który luźno opierać będzie się na jego własnym dzieciństwie. Projekt zatytułowany The Fabelmans, przedstawi nam losy Sammy'ego, postaci inspirowanej osobą reżysera. Wcześniej informowaliśmy o poszukiwaniach aktorów do głównej roli. Portal Deadline donosi, że blisko podpisania kontraktu jest Gabriel LaBelle. Młody aktor nie ma na razie zbyt imponującego dorobku. Wcześniej mogliśmy go oglądać m.in. w filmie Predator.

Do tej pory poznaliśmy odtwórczynię roli matki Stevena Spielberga - w tę postać wcieli się Michelle Williams. Seth Rogen sportretuje zaś ulubionego wujka reżysera. Wiadomo też, kto zagra bohatera inspirowanego ojcem filmowca. W tę postać wcieli się Paul Dano. Autorami scenariusza do The Fabelmans są Steven Spielberg oraz Tonym Kushner. Steven Spielberg, Tony Kushner oraz Kristie Macosko Krieger objęli funkcję producentów.

The Fabelmans - premiera filmu przewidziana jest na rok 2022.