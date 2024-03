Strachy - premiera miniserialu grozy w Polsat Box Go już dziś. Zwiastun i zdjęcia

fot. materiały prasowe

Reklama

21 marca 2024 roku w Polsat Box Go pojawi się miniserial Strachy, który opowie o pięciu krótkich historiach skupionych wokół ludowych wierzeń i tajemnic, w które uwikłani będą młodzi reporterzy. W rolach głównych wystąpi Hanna Turnau i Andrzej Plata. Wszystkie odcinki są już dostępne w pakietach Polsat Box Go Premium, Polsat Box Go Start i Polsat Box Go Polonia.

W sieci pojawił się zwiastun produkcji. Zapowiada się ona na mroczną i klimatyczną produkcję, która zaoferuje wgląd w niektóre z ludowych historii mrożących krew w żyłach.

Strachy - zwiastun miniserialu

Strachy - zdjęcia

Strachy

Strachy - opis fabuły

Dystrybutor podał opis miniserialu:

Schyłek lata. Słońce coraz niżej, ostatnie parawany zniknęły już z plaży, ludzie od niechcenia wracają do miasta. Gośka i Janek kiblują w redakcji lokalnej telewizji, której wskaźniki oglądalności pamiętają lepsze czasy. Gośka i Janek jeszcze nie wiedzą, że tego dnia coś mocno pokrzyżuje im plany. Zupełnie niechcący wdepną w świat strachów z dzieciństwa i potworów spod łóżka. Świat, w którym poplamione redakcyjne wykładziny będą wydawały się miłym wspomnieniem.