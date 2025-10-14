Stranger Things 5 - ujawniono długość odcinków pierwszej połowy. Krótsze, niż wszyscy myśleli

fot. Netflix

Twórcy serialu Stranger Things, czyli bracia Duffer, postanowili uciąć spekulacje. Ross Duffer opublikował na Instagramie oficjalny czas trwania odcinków pierwszej połowy 5. sezonu. Plotki sugerowały, że każdy z nich będzie miał długość filmu pełnometrażowego, ale tak nie jest! W podanych czasach zawiera się standardowy format serialowy, choć epizody nadal należą do dłuższych niż przeciętnie.

Stranger Things 5 - czas trwania odcinków

Tak prezentuje się czas trwania:

Odcinek 1 – 1 godzina 8 minut

Odcinek 2 – 54 minuty

Odcinek 3 – 1 godzina 6 minut

Odcinek 4 – 1 godzina 23 minuty

Druga połowa finałowego sezonu ma liczyć trzy odcinki, ale ich długość pozostaje na razie tajemnicą. Najpewniej Netflix lub bracia Duffer podzielą się tą informacją bliżej grudniowej premiery.

W obsadzie 5. sezonu znajdują się m.in.: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow) oraz Alex Breaux (Akers).

Premiera 5. sezonu Stranger Things odbędzie się 26 listopada 2025 roku.