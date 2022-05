Stranger Things - niektóre odcinki 4. sezonu są tak długie jak filmy. Finał potrwa ponad 2 godziny!

fot. Netflix

Stranger Things pod koniec maja powróci z pierwszą częścią 4. sezonu po 3 latach przerwy. Ma to być powrót pełen rozmachu, a nowa seria ma być większa od poprzedniej. Niedawno Wall Street Journal ujawnił nieoficjalną informację o kosztach nowej odsłony serialu. Mówi się, że budżet każdego odcinka wynosi 30 mln dolarów. Wiąże się to z tym, że wydarzenia rozgrywają się w trzech różnych miejscach, fabuła jest bardziej rozbudowana, a do tego jest więcej postaci.

Twórcy serialu - bracia Duffer - w wywiadzie dla The Wrap, powiedzieli, że wiedząc, że 5. sezon będzie ostatnim musieli zacząć wyjaśniać pewne wątki w tym nadchodzącym. Ze względu na pandemię i przerwy w produkcji sami nie wiedzieli jak duża będzie ta 4. seria. Matt Duffer powiedział:

Im więcej pisaliśmy, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy więcej czasu, aby wyjaśnienia dobrze zadziałały w historii. W pewnym momencie wiedzieliśmy, że musimy poprosić Netflix o dziewięć odcinków zamiast ośmiu, a kiedy zaczęliśmy kręcić, zdaliśmy sobie sprawę, że są to mega długie odcinki. Zwłaszcza siódmy i dziewiąty [odcinek] są jak filmy... A dziewiąty to długi film.

Z kolei Ross Duffer dodał:

Wciąż go dopracowujemy, ale możemy powiedzieć, że to ponad dwie godziny. Ten jest duży.

Stranger Things - premiera pierwszej części sezonu 4 odbędzie się 27 maja na Netflix. Druga część pojawi się na ekranach 1 lipca 2022 roku.

Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.