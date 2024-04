Stranger Things – finał serialu będzie doskonały? Bracia Duffer mają obsesję, aby odpowiednio zakończyć historię

fot. Netflix

Prace nad piątym, finałowym sezonem Stranger Things już trwają. W produkcji serialu Netflixa bierze udział Shawn Levy, który ponownie stanie za kamerą dwóch odcinków. Reżyser w najnowszej rozmowie z Collider opowiedział o wielkim zaangażowaniu braci Duffer, aby doprowadzić serial do satysfakcjonującego zakończenia.

Stranger Things - ostatni sezon ma zapewnić doskonały finał serialu

Według Levy’ego twórcy Stranger Things mają obsesję, aby finał serialu był doskonały, co udziela się również reszcie ekipy:

W przypadku Stranger Things zawsze jest to mieszanka radości i smutku… jeśli spojrzysz na którykolwiek odcinek serialu, zobaczysz, że Dufferowie zawsze mieli obsesję, jak to mówią, na „bezbłędne lądowanie”. Musimy się tego trzymać przy każdym odcinku i staraliśmy się, aby owe lądowanie trwało do końca każdego sezonu, więc lepiej uwierzcie, że wszyscy jesteśmy oddani dotrzymywaniu tego lądowania w finałowym sezonie.

Jedną z tradycji Stranger Things był udział Levy’ego przy trzecim i czwartym odcinku każdego sezonu. Reżyser zdradził, że w najnowszym sezonie musiał z tego zrezygnować z powodu napiętego harmonogramu. Twórca stanął za kamerą innego odcinka serialu:

Jak wiecie, zawsze reżyserowałem odcinki 3 i 4. Dopiero zaczniemy je kręcić, ale biorąc pod uwagę mój harmonogram i harmonogram serialu, to wyreżyseruje późniejszy odcinek finałowego sezonu.

Stranger Things 5 - co wiadomo o finale?

W obsadzie znajdują się m.in. David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaton Matarazzo, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Natalie Dyer oraz Charlie Heaton. Bracia Duffer ponownie stoją za sterami.

Piąty sezon zadebiutuje na Netflixie najwcześniej w 2025 roku.