Stranger Things - informacja o castingu zapowiada nową postać w serialu

Data rozpoczęcia zdjęć do 4. sezonu Stranger Things wciąż jest tajemnicą. Podobnie jak fabuła nadchodzącego sezonu, która ma dać wreszcie fanom odpowiedź na pytanie, czy Jim Hopper (David Harbour) przetrwał i znajduje się w rosyjskim więzieniu pod koniec trzeciego sezonu. Zanim otrzymamy odpowiedzi, portal murphysmultiverse.com zamieścił notkę z castingu na postać imieniem Ashe, która zapowiada nam nową postać w serialu.

Według opisu, poszukiwany jest mężczyzna ze Stanów Zjednoczonych w wieku ok. 20 lat, bez względu na pochodzenie etniczne. Ten miałby być regularną postacią w nadchodzącym sezonie, ale jego kontrakt zostałby podpisany także na piątą odsłonę, co oznacza, że jego wątek - podobnie jak sam serial - potrwa przynajmniej do 5. sezonu. W obsadzie powrócą między innymi Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard oraz Winona Ryder.