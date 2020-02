Wiedźmin: śladami ekipy serialu Netflixa

Wiedźmin podbija świat - i to dosłownie. Produkcja platformy Netflix realizowana była w wielu ciekawych, odległych od siebie miejscach: na Wyspach Kanaryjskich, na Węgrzech i w Polsce. Postanowiliśmy podążyć szlakiem ekipy i przyjrzeć się najciekawszym lokacjom, w których serial był nagrywany.

Węgry

Naprawdę sporo (można rzec: większość) materiału powstało na Węgrzech. Rzecz jasna - w ogromnej mierze w studiu Mafilm w pobliżu Budapesztu (czyli drugim po Londynie najczęściej wybieranym przez producentów jako plan filmowy miastem europejskim): część zewnętrzna planu posłużyła realizacji sceny przed wejściem do wieży maga Stregobora. Wnętrze zaś (krużganek) nakręcone zostało w zamku Vajdahunyad. To miejsce jest zresztą kopią! Elementem odtworzonego zespołu najsłynniejszych zabytków architektury węgierskiej, zaprojektowanego przez Ignáca Alpára i powstałego dopiero w 1908 roku. W tej scenie nie użyto CGI, a jedynie wstawiono duże ilości roślin. Co ciekawe, sam zamek z zewnątrz - choć aż się o to prosi - podobno nie posłużył filmowcom. Vajdahunyad znajduje się w XIV. dzielnicy Budapesztu, na terenach Parku Miejskiego.

fot. Netflix



fot. Wikimedia

Wielka sala w Cintrze została zbudowana w studio Origo na peryferiach Budapesztu. Fort Monostor w Komarnie i okoliczny las posłużył do scen oblężenia Cintry; bitwa o Marnadal była nagrywana na wzgórzach i okolicach wioski o nazwie Csákberény.

Wioska, w której dorastała Yennefer i do której przybyła po nią Tissaia, to nic innego jak Skansen Wsi Węgierskiej w Szentendre, jakieś 30 kilometrów od północnej części Budapesztu. Ta lokacja była też wykorzystana do zrealizowania kilku scen z Ciri w obszarze z wiatrakiem. Nagrano też zewnętrzną część Burg Kreuzenstein, zamku w pobliżu Leobendorf w Austrii; posłużył on jako opuszczony zamek w Wyzimie w trzecim odcinku. Wnętrza zamku zostały nagrane w studiu Origo.

W Budapeszcie znajduje się też Kiscelli Museum, a dokładnie w dzielnicy Obuda. Muzeum skupia się na renesansowych i barokowych zabytkach i strojach, skryte są w nim również ruiny klasztornego kościoła. Organizuje się tam nawet wesela! Posłużyły one serialowi za miejsce, w którym odbywał się bal czarodziejów i ich narada. Jednym słowem: Aretuza. Ciekawostka: organizuje się tam nawet wesela!

fot. Netflix

fot. budapestwedding.com

W północnej części Węgier znajduje się miasto Tata, w nim zaś - piękny gotycki zamek, zbudowany w połowie XIV wieku na północnym krańcu jeziora Öreg. W serialu zagrał on siedzibę burmistrza miasta Rinde. Tam doszło do pierwszego spotkania Geralta i Yennefer... Warto dodać, że w środku znajduje się muzeum historyczne. Nakręcono tu znaczną część 5. odcinka.

fot. Netflix

fot. wikimedia

A gdzie Geralt wyłowił Dżina? W miejscowości Fót, również na północy Węgier. Znajduje się tam park Kastély i jezioro, przy którym Jaskier znalazł wiedźmina próbującego odnaleźć lekarstwo na sen.

Scena ze złotym smokiem (alias Borch Trzy Kawki) w grocie nagrywana była w Jaskini Szelim nieopodal miasta Tatabánya w Narodowym Parku Duna-Ipoly. Co ciekawe, według jednej z legend, sułtan Selim ukrył w niej skarby, a strzeże ich... smok.

fot. HoremWeb, deviantart

W podziemia Wyzimy wcieliły się kamieniołomy, a rezerwat geologiczny Balás Jenő Bauxitbányászati w Gant posłużył jako wykopaliska w Nilfgaardzie.

W ostatnim odcinku przez kilka sekund widzimy replikę zamku w Egerze. Zdjęcia zarejestrowane w tym miejscu zostały połączone z ujęciami z polskiego zamku w Ogrodzieńcu. Oryginalny zamek w Egerze był ważną węgierską twierdzą podczas najazdu osmańskiego, a jego replika została zbudowana jako scenografia do węgierskiego filmu z 1968 roku. Znajduje się ona w mieście Pilis.

Wyspy Kanaryjskie

Większość odcinka 6. została nakręcona na wyspie La Palma. Kilka scen zrealizowano w Llano de las Brujas (Równina wiedźm), czyli okolicach osady składającej się w części z domostw, miejsc pochówku oraz spichlerzy. Nagrywano też na punkcie widokowym La Cumbrecita. Ten naturalny balkon znajduje się na końcu wąskiej cieśniny, która gwałtownie się kończy i zawiesza się nad przepaścią. Miejsce obozu poszukiwaczy smoka zostało nagrane w wulkanicznej scenerii na szczycie Roque de los Muchachos. Jeden z wulkanicznych przylądków robił za nadmorską scenerię Aretuzy - Roque de Santo Domingo w Garafii, Skalistej wysepka położona jest w pobliżu północno-zachodniego wybrzeża La Palma.

fot. Netflix

fot. conlimiteinfinito.com

Las Brokilon, dom driad, w rzeczywistości kręcony był w gęstych dżunglach wyspy La Palma. Były to: La Zarza, wodospad Los Tilos oraz w paprociowy las Cubo de la Galga (Llano Molino). W rzeczywistości te miejsca wyglądają równie magicznie co w Wiedźminie.

fot. quotidiano.net

Część odcinka czwartego, w którym Yennefer chroni królową z Lyrii, otwierając wiele portali, została nakręcona w kilku miejscach na wyspie Gran Canaria. Walka na szczycie pasma górskiego, z ogromnymi skałami, to okolica, w której znaleźć można jeden ze znaków rozpoznawczych wyspy: Roque Nublo. Jest to monolityczna, 80-metrowa skała, która znajduje się na wysokości 1813 m n.p.m. Leży w centrum Gran Canarii. Dotrzeć do niej można jedynie pieszo. Scena na pustyni została nakręcona na plaży Maspalomas, w samym środku jednego z najczęściej odwiedzanych nadbrzeży w całej Europie. Pole z żółtymi kwiatami znajduje się w pobliżu wsi Tejeda. Położona jest ona na środkowych szczytach wyspy, z dala od cywilizacji. Czarna plaża, na której ostatecznie ląduje Yennefer wraz z martwym już niemowlęciem, to Guayedra - wulkaniczne wybrzeże z przepiękną zatoką, klifami i drzewami palmowymi. Co ciekawe - jest to plaża nudystów. Nagrywano tam również scenę przybijania czarodziejów do brzegu w 8. odcinku. Miasto z czerwonymi ścianami (w którym w pewnym momencie ląduje Yen) to część planu w studiu Mafilm (wspominane wcześniej studio węgierskie). Również na tej wyspie nakręcono scenę wizji Ciri na pustyni. Był to rezerwat naturalnych wydm Maspalomas.

Na Gran Canaria nakręcono również sceny z odcinka 2. z Geraltem i Jaskrem. Dolina Kwiatów to w rzeczywistości Barranco de Fataga! To w tym miejscu Jaskier po raz pierwszy zaśpiewał pewną balladę...

fot. Netflix

fot. quotidiano.net

Polska

A o tym wszystko już zostało napisane, również u nas. By formalności stało się zadość: w serialu pojawił się zamek w Niedzicy. Na krótko, ale jednak. Okoliczne jezioro graficy zamienili w las. Sam zamek posłużył jako siedziba króla Foltesta - Wyzima. Na ekranie widzimy go jednak bardzo krótko.

Drugim miejscem jest, rzecz jasna, zamek w Ogrodzieńcu. O nim szerzej rozpisaliśmy się tutaj.

Wiedźmin - scena kręcona w Polsce