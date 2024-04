Stranger Things - Maya Hawke o ekscytującym finałowym sezonie. Zagadki zostaną rozwiązane

fot. Netflix

Obecnie trwają prace na planie 5. sezonu Stranger Things, który będzie ostatnim dla tego serialu od platformy Netflix. Do swoich ról powrócili m.in. Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp i Caleb McLaughlin. W finałowej serii nie zabraknie również Mayi Hawke, która ponownie wcieliła się w Robin Buckley.

Maya Hawke entuzjastycznie o 5. sezonie Stranger Things

Hawke obecnie promuje biograficzny film Wildcat, w którym gra pisarkę Flannery O’Conner. Podczas wywiadu dla Collidera została zapytana o zakończenie Stranger Things. Jednak aktorka przyznała, że podobnie jak reszta obsady jeszcze nie przeczytała scenariusza dwóch finałowych odcinków, więc nie może opowiedzieć, jakie wywarły na niej wrażenie. Za to zdradziła, co sądzi o wcześniejszych epizodach.

Wiem, co wydarzy się wcześniej i jest to niezwykle ekscytujące. Zawsze jest wspaniale, gdy zagadki ze świata, który się buduje, zaczynają się wyjaśniać i pojawiają się odpowiedzi na pytania. Było to dla mnie niesamowicie cudowne i myślę, że widzowie też poczują to samo. Kręcenie ostatniego sezonu wiąże się z naprawdę wielkimi emocjami, dlatego jestem podekscytowana.

5. sezon będzie liczyć 8 odcinków. Na ekranie oprócz wymienionych wyżej aktorów zobaczymy: Sadie Sink, Natalię Dyer, Joe Keery'ego, Charliego Heatona i Jamiego Campbella Bowera. Do obsady nowej odsłony dołączyła Linda Hamilton. Nie wiadomo czy do historii powróci Eddie Munson, w którego wcielał się Joseph Quinn. Aktor nie zaprzeczył, ani nie potwierdził swojego udziału w serialu.

Stranger Things - przewiduje się, że finałowy sezon zadebiutuje w 2025 roku.