Stranger Things: Po drugiej stronie zadebiutowało w Polsce. To kooperacyjna gra planszowa nie tylko dla fanów serialu

Stranger Things: Po drugiej stronie to gra planszowa, w której gracze będą mieli okazję wcielić się w bohaterów znanych z 1. i 2. sezonu popularnego serialu Netflixa. Podczas zabawy trzeba będzie współpracować, by uratować Hawkins i powstrzymać zarówno funkcjonariuszy złowrogiej agencji, jak i potwory pochodzące z Drugiej Strony. Nie zabraknie również trudnych decyzji do podjęcia, a podczas rozgrywki trzeba będzie cały czas uważać na poziom Strachu u bohaterów, bo gdy ten osiągnie maksymalny poziom, gra zostanie przegrana.

Po drugiej stronie jest już dostępne na polskim rynku. Gra dostępna jest w oficjalnym sklepie wydawcy, firmy Portal Games, w cenie 229,95 zł. Wewnątrz pudełka znajdziecie 6 figurek postaci, 1 figurkę Jedenastki, 5 figurek przeciwników, dwustronną planszę, 6 plansz postaci, a także dodatkowe elementy w postaci między innymi kart Scen, Sojuszników, Przedmiotów czy Akcji.

