Tak bracia Duffer podchodzą do spin-offu Stranger Things. To szansa na uniwersum?

W wywiadzie dla Variety, twórcy Stranger Things opowiedzieli o wielu wspomnieniach jakie powstały podczas tworzenia intryg w Hawkins, ale pojawiło się co nieco o przyszłości serii. Wciąż niewiele wiadomo o tajemniczym spin-offie, ale dostaliśmy kilka szczegółów odnośnie produkcji.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  stranger things 
bracia duffer spin-off sezon 5
Stranger Things fot. materiały prasowe
Bracia Duffer opowiedzieli nieco więcej o swoich planach. Matt Duffer wyjaśnił, że żaden z nich nie chce coraz bardziej rozbudowywać czegoś, co mogłoby stać się absurdalnie zawiłą mitologią po piątym sezonie. Z tego powodu spin-off ma funkcjonować w nieco innym świecie, choć pojawią się pewne elementy łączące go z oryginałem.

Tajemnica wokół spin-offu jest tak duża, że nawet Shawn Levy, producent wykonawczy serialu, nie zna szczegółów.

Byli bardzo ostrożni, jeśli chodzi o rozmowy o spin-offie, i rozumiem, że bańka Matta i Rossa jest święta. Cieszę się, że mogę przedłużyć życie fabularne Stranger Things — nie nazwę tego ‘uniwersum’, bo to byłoby pretensjonalne. STU? Za wcześnie? Cholera, wiem, że to wykorzystacie!”

Stranger Things w kinie?

Bracia Duffer zaznaczyli, że chcą zakończyć serial z przytupem i jeżeli będzie to możliwe, wypuścić finał do kin, aby fani netflixowego hitu mogli cieszyć się zakończeniem na wielkim ekranie. Jednak Bela Bajaria, producentka, raczej ukróciła te marzenia, twierdząc, że fani będą najbardziej cieszyć się z możliwości przeżywania finału na Netflixie.

Premiera  1. części Stranger Things 5 odbędzie się 26 listopada .

 

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  stranger things 
bracia duffer spin-off sezon 5
