Tak bracia Duffer podchodzą do spin-offu Stranger Things. To szansa na uniwersum?

fot. materiały prasowe

Reklama

Bracia Duffer opowiedzieli nieco więcej o swoich planach. Matt Duffer wyjaśnił, że żaden z nich nie chce coraz bardziej rozbudowywać czegoś, co mogłoby stać się absurdalnie zawiłą mitologią po piątym sezonie. Z tego powodu spin-off ma funkcjonować w nieco innym świecie, choć pojawią się pewne elementy łączące go z oryginałem.

Tajemnica wokół spin-offu jest tak duża, że nawet Shawn Levy, producent wykonawczy serialu, nie zna szczegółów.

Byli bardzo ostrożni, jeśli chodzi o rozmowy o spin-offie, i rozumiem, że bańka Matta i Rossa jest święta. Cieszę się, że mogę przedłużyć życie fabularne Stranger Things — nie nazwę tego ‘uniwersum’, bo to byłoby pretensjonalne. STU? Za wcześnie? Cholera, wiem, że to wykorzystacie!”

Stranger Things w kinie?

Bracia Duffer zaznaczyli, że chcą zakończyć serial z przytupem i jeżeli będzie to możliwe, wypuścić finał do kin, aby fani netflixowego hitu mogli cieszyć się zakończeniem na wielkim ekranie. Jednak Bela Bajaria, producentka, raczej ukróciła te marzenia, twierdząc, że fani będą najbardziej cieszyć się z możliwości przeżywania finału na Netflixie.

Premiera 1. części Stranger Things 5 odbędzie się 26 listopada .