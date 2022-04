Stranger Things - będzie spin-off po finale? Twórcy mają kilka pomysłów

fot. Netflix

Stranger Things po długiej przerwie wreszcie powróci na platformę Netflix. Już w maju zadebiutuje pierwsza połowa 4. sezonu. W związku z tym finał popularnego serialu zbliża się wielkimi krokami. To jednak nie musi oznaczać końca dla popularnej franczyzy. Choć nic nie zostało oficjalne ogłoszone, twórcy Matt i Ross Duffer nie mieliby nic przeciwko temu, żeby pokazać nowe zakątki tego fascynującego uniwersum.

Widzą potencjał na coś nowego.

Matt Duffer w ostatnim wywiadzie dla SFX Magazine wypowiedział się na ten temat.

Mamy kilka pomysłów. Jeśli chodzi o to czy mielibyśmy zrobić jakiś spin-off, czy jakąkolwiek kontynuację Stranger Things, dla nas zawsze liczyło się: "Czy ten pomysł jest dość ekscytujący, że czujemy jak nas do siebie przyciąga, by zrobić to ponownie?"

Stranger Things - sezon 4

Matt Duffer zaznaczył więc, że ważne jest to, by naprawdę czuli, że są danym pomysłem podekscytowani i chcą to zrobić. Za to Ross Duffer dodał, że w grę wchodzi również element oryginalności. Nie chodzi tylko o znalezienie dobrej historii, ale także dostarczenie widzom czegoś, co nie jest tylko powtórką ze Stranger Things.

Kluczem dla nas jest to, że to musi być coś, co daje wrażenie odrębności, a nie tylko przedłużenia czegoś, co już zrobiliśmy. Ponieważ jaki byłby tego sens? Myślę za to, że mamy coś, co mogłoby być całkiem ekscytujące. Więc zobaczymy.

Bracia Duffer nie chcieliby też prowadzić spin-offu tak, jak Stranger Things - prawdopodobnie przekazując stery nowemu showrunnerowi. Ale chcieliby być bardzo zaangażowani w proces rozwoju projektu.