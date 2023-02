Strażnicy Galaktyki 3 - Groot ma nową pierzastą supermoc? Jest też zestaw Lego ze statkiem Rocketa

Fot. Marvel

Pojawiły się przedmioty kolekcjonerskie do Strażników Galaktyki 3. Wśród nich jest figurka Funko, która przedstawia Groota ze skrzydłami, potencjalnie zdradzając jego nową supermoc, znaną z komiksów. Z kolei zestaw Lego, zatytułowany Baby Rocket's Ship, zgodnie z nazwą przedstawia statek kosmiczny, pilotowany przez Rocketa. Przypominamy, że zgodnie z zapowiedziami postać ma odegrać kluczową rolę w filmie.

Strażnicy Galaktyki 3 - nowe przedmioty kolekcjonerskie

Nie wiadomo, kiedy figurka z Grootem od Funko trafi do sprzedaży. Będzie jednak dostępna jedynie w sklepie internetowym. Choć superbohater nigdy jeszcze nie latał w MCU, to w komiksach już ma pierwszy lot za sobą. Po raz pierwszy zdarzyło się to w zeszycie Strażników Galaktyki z 2015 roku. Okazało się wtedy, że postać umie podróżować w próżni kosmicznej.

Jeśli chodzi drugi przedmiot kolekcjonerski, to fani spekulują, że skoro High Evolutionary eksperymentował na małym Rockecie, to bohater uciekł od niego właśnie na Baby Rocket's Ship. To by wyjaśniało, czemu pojazd dostał swój własny zestaw Lego.

Strażnicy Galaktyki 3 - Funko "Groot With Wings"