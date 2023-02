Strażnicy Galaktyki 3 - nowy plakat zaskakuje. Sylvester Stallone z dużą rolą w MCU?

fot. materiały prasowe

Do sieci trafił nowy plakat filmu Strażnicy Galaktyki 3, który będzie dostrzegalny w wielu kinach świata. Tam też odkryto, że obok innych aktorów grających główne role wymieniony jest Sylvester Stallone. Co prawda, nigdy oficjalnie nie zapowiedziano jego roli w filmie, ale sam Stallone swego czasu wrzucił na media społecznościowe zdjęcie z planu w kostiumie, ale potem post został przez niego usunięty. Obecność jego nazwiska wśród innych głównych aktorów zmusza wszystkich do interpretacji, że jego rola może być większa niż w filmie Strażnicy Galaktyki Vol. 2.

W spekulacjach dziennikarze zastanawiają się, czy to nie oznacza większej roli Stallone'a przyszłości MCU, ponieważ grupa Strażników Galaktyki w znanej widzom formie zakończy swoje przygody na tym filmie. Natomiast postać Stallone'a, Stakar Ogord być może stanie się pełnoprawnym Strażnikiem Galaktyki. Czy powinien? Dyskusje już się toczą na Twitterze.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera tylko w kinach odbędzie się 5 maja 2023 roku.