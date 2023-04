Strażnicy Galaktyki 3 - niepokojący plakat z Rocketem. Chris Pratt kontra hejterzy

Źródło: Marvel/Disney+

Pojawiło się wiele nowych materiałów, które ucieszą fanów Strażników Galaktyki. Opublikowano klip z 3. części, na którym Star-Lord obraża High Evolutionary, aż osiem nowych plakatów, a także pełną ścieżkę dźwiękową do filmu. To nie wszystko. Chris Pratt zdradził, że ostatniego dnia zdjęć postanowił przypomnieć ekipie, jak krytycy przewidywali, że odniosą klęskę. Dał mocne przemówienie, by przypomnieć im, ile osiągnęli w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jego wypowiedź znajdziecie poniżej.

Strażnicy Galaktyki 3 - niepokojący plakat z Rocketem

Pokazano ten kilka nowych plakatów do filmu. Najciekawszy wydaje się ten od Dolby: ma niepokojący klimat i przedstawia Rocketa, w którego oku odbijają się członkowie drużyny.

Strażnicy Galaktyki 3 - plakat

Strażnicy Galaktyki 3 - Chris Pratt kontra hejterzy

Chris Pratt podczas ostatniego dnia zdjęć na planie Strażników Galaktyki 3 postanowił dać przemówienie, w którym wrócił do początków franczyzy. Aktor przypomniał ekipie, jak wielu krytyków przewidywało, że będzie to pierwsza porażka Marvela. I choć nie jest mściwą osobą, to chciałby pokazać im, ile wspólnie osiągnęli, na przekór wszystkiemu.

Jak zdradził Fandango:

Nie jestem mściwą osobą... ale mam w moich notatkach zapisane wycinki prasowe o pierwszym filmie, gdy wszyscy przewidywali, że Strażnicy Galaktyki będą pierwszą klapą Marvela. [...] W tamtym czasie byłem niepewny i nerwowy, jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość... wszyscy mówili, że to tytuł, o którym nikt nie słyszał, że nie mamy żadnych wielkich gwiazd, że będzie to pierwsza porażka Marvela. Pamiętam to.

Oczywiście, nic z tego się nie sprawdziło. Świetnie sobie poradziliśmy. Na koniec chciałem przeczytać część z tych wycinków obsadzie, ekipie filmowej i Jamesowi, żeby... sam nie wiem, by trochę im to wypomnieć. Pokazać, ile przeszliśmy, by znaleźć się tu, gdzie jesteśmy, na przekór wszystkiemu, że razem zrobiliśmy coś wyjątkowego. Po to, by rozkoszować się tym, jakie było dla nas ostatnie 10 lat.

Strażnicy Galaktyki 3 - Star-Lord obraża High Evolutionary

James Gunn z okazji ruszenia sprzedaży biletów opublikował nowy klip, na którym Star-Lord dosadnie odpowiada na groźby High Evolutionary.

Strażnicy Galaktyki 3 - ścieżka dźwiękowa

James Gunn opublikował też pełną ścieżką dźwiękową do Strażników Galaktyki 3. Jest na niej 17 piosenek, w tym Koinu no Carnival, Dog Days Are Over i I'm Always Chasing Rainbows. Link do Spotify znajdziecie w poście filmowca poniżej.