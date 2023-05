Strażnicy Galaktyki 3 online - kiedy na Disney+? Spekulacja odnośnie daty

materiały prasowe

Strażnicy Galaktyki 3 królują na ekranach kin. Film zebrał już na całym świecie 344 mln dolarów i w ciągu tygodnia powinien przebić kompletnie wyniki Ant-Mana 3. Wielu widzów jednak zastanawia się, kiedy ten tytuł pojawi się na Disney+. Według spekulacji mediów poczekamy na to dłużej niż do tej pory.

Strażnicy Galaktyki 3 online - kiedy w Disney+?

Spekulacja jest oparta na tym, jak do tej pory filmu MCU pojawiają się w Disney+. Sytuacja z widowiskiem Ant-Man i Osa: Kwantomania pokazuje, że ten okres będzie naprawdę długi. W tym przypadku to jest 89 dni, bo film trafi 17 maja. Pomimo tego, że był klapą w box office i nie spodobał się widzom, nie trafił tutaj wcześniej. Powodem jest droga produkcji, która stała się standardem: zanim trafi tytuł do platformy opartej na subskrypcji, musi zarobić na siebie w serwisach VOD, w których możemy kupić wersję cyfrową filmu.

Dlatego też fakt, czy Strażnicy Galaktyki 3 będą zarabiać wiele miesięcy, czy spadki będą duże, nie ma żadnego wpływu na to, kiedy film trafi do Disney+, Biorąc pod uwagę 89 dni Ant-Mana 3 oraz 82 dni Czarnej Pnatery 2 zakłada się, że Strażnicy Galaktyki 3 trafiliby do serwisu w sierpniu 2023 roku jakieś 96 dni po premierze kinowej.

To by oznaczało, że w lipcu trafiłby film do serwisów VOD. Ant-Man 3 tak miał miesiąc przed premierą w Disney+. Na ten moment to spekulacja i poczekamy jeszcze wiele tygodni, zanim poznamy oficjalną datę.

