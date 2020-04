Strażnicy Galaktyki - aktorzy, którzy byli brani pod uwagę do roli Star-Lorda

Film Strażnicy Galaktyki trafił do kin w 2014 roku i wprowadził do Kinowego Uniwersum Marvela drużynę tytułowych, kosmicznych bohaterów do tej pory nie tak dobrze znanych szerokiej publiczności. W lidera zespołu, Star-Lorda wcielił się Chris Pratt. Jak to zwykle bywa w przypadku tak dużych widowisk kinowych aktor musiał zmierzyć się z wieloma innymi kolegami po fachu na etapie castingu. W poniższej galerii przedstawiamy Wam listę aktorów, których musiał pokonać Pratt. Wśród nich znajdziecie między innymi niedoszłego Kapitana Amerykę Johna Krasinskiego. Brani pod uwagę w tej galerii byli aktorzy, których studio brało pod uwagę oraz ci, którzy doszli dalej już do testów ekranowych. Oczywiście na liście nie znajdziecie samego Pratta.

Dla przypomnienia Pratt powróci jako Star-Lord w trzeciej części Strażników Galaktyki. Data premiery produkcji nie jest znana.