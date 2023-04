Marvel

20 lipca 2018 roku członkowie obsady dowiedzieli się, że James Gunn został zwolniony z posady reżyserskiej Strażników Galaktyki 3. Decyzja została podjęta ze względu na stare wpisy filmowca z Twittera, które po latach zostały odnalezione i nagłośnione przez internautów.

Już niedługo produkcja - właśnie w reżyserii Jamesa Gunna - pojawi się na dużym ekranie, a pierwsze opinie zapowiadają jeden z najlepszych filmów Marvela. Jak do tego doszło? Obsada na łamach The Hollywood Reporter postanowiła jeszcze raz opowiedzieć tę historię i zdradzić zakulisowe szczegóły całego wydarzenia.

Jak Strażnicy Galaktyki uratowali karierę Jamesa Gunna?

Chris Pratt przejął inicjatywę i postanowił napisać list otwarty do Disneya z prośbą o ponownie zaangażowanie Jamesa Gunna w projekt. Zadbał o to, by cała obsada go podpisała, jednocześnie wspierając przyjaciela wersami z Biblii. Jednak nie tylko on walczył z decyzją Disneya. Zoe Saldaña wybrała się z aktorem do siedziby Marvela, by porozmawiać na ten temat z Kevinem Feige, Louisem D’Esposito i Victorią Alonso, a Dave Bautista postanowił mniej subtelnie wywołać Disneya do tablicy na Twitterze:

Mam mdłości myśląc o tym, że pracuję dla kogoś, kto wspiera kampanię oszczerstw prowadzoną przez faszystów.

Strażnicy Galaktyki 3 - Nebula

Strażnicy Galaktyki 3 - Chris Pratt o zwolnieniu Gunna

Co ciekawe, Feige obiecał obsadzie, że użyją scenariusza Jamesa Gunna, co nie spodobało się aktorom. Chris Pratt skomentował:

Pomyślałem: możemy użyć scenariusza napisanego przez Gunna, ale nie możemy pozwolić mu wyreżyserować filmu? Scenariusz był tak dobry, że musieli stwierdzić: "Pozbędziemy się go, ponieważ nie możemy być kojarzeni z tym człowiekiem, ale zrealizujemy jego scenariusz".

Ostatecznie Alan Horn, prezes Disneya, poczuł że popełnili błąd; Gunn słyszał, że źle sypiał z tą decyzją.

Na sto procent przywrócili mnie, ponieważ Alan Horn źle się czuł. Zwolnił mnie, ponieważ myślał, że postępuje właściwie.

Horn skomentował, że zachowanie filmowca po zwolnieniu pokazało, jaką jest silną osobowością. Stwierdził, że był prawdziwym dżentelmenem i zachowywał się z klasą po tym, jak ponownie objął obsadę reżysera. Bardzo go za to szanuje.