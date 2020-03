Strażnicy Galaktyki - Groot w komiksie stał się elokwentny (w pewnym sensie)

Wszyscy fani Strażników Galaktyki dobrze wiedzą, że jeden z członków drużyny, czyli Groot nie jest zbyt konwersacyjnie wydolny i jego zasób słownictwa ogranicza się do zdania I am Groot. W najnowszej serii o losach superbohaterów Richard Rider a.k.a. Nova szukał Strażników Galaktyki, aby zwerbować ich do walki z nowo narodzonymi bogami olimpijskimi. Jednak ostatecznie do wyprawy Ridera przyłączyli się tylko Star-Lord oraz Rocket. Niestety w czasie walki Quill ginie ratując swój zespół. W Guardians of the Galaxy #3 Rocket musi przekazać tę smutną wiadomość reszcie drużyny. W tym momencie twórcy postanawiają nam ukazać świat z perspektywy Groota. Okazuje się, że dla niego jest on bardzo elokwentny, a reszta wysławia się w charakterystyczny dotychczas dla niego sposób. Zobaczcie sami na planszach poniżej.

Strażnicy Galaktyki