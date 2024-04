Strażnicy Galaktyki powinni wrócić do MCU? Zoe Saldaña: "Byłabym pierwsza, by świętować ich powrót"

Zoe Saldaña wciela się w Gamorę od 2014 roku. Po premierze filmu Strażnicy Galaktyki 3 jest jednak gotowa, by pożegnać się z tą rolą, podobnie jak Dave Bautista z Draxem. W podcaście The Discourse przyznała jednak, że Marvel byłby stratny, gdyby pozwolił tak uwielbianej przez fanów drużynie odejść na dobre. Zobaczcie sami.

Zoe Saldaña wyjaśniła:

Myślę, że jak na razie odeszła na dobre - przynajmniej dla mnie, ale nie sądzę, że w ogóle.

Myślę, że to byłaby duża strata dla Marvela, gdyby nie znaleźli sposobu na to, by przywrócić Strażników Galaktyki. Fani kochają te grupę odmieńców, wiesz? Poza tym u steru mieli kogoś takiego jak, którego scenariusze są po prostu wspaniałe i bardzo specyficzne. Myślę, że to także coś świetnego dla całego gatunku. Byłabym więc pierwsza, by świętować powrót Strażników Galaktyki.