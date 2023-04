Street Fighter - będzie nowy film. Wielkie hollywoodzkie studio kupiło prawa

fot. materiały prasowe

Hollywoodzkie studio Legendary, znane choćby z MonsterVerse o Godzilli i Kongu, zakupiło prawa do serii gier Street Fighter studia Capcom. Na mocy licencji będą mogli tworzyć filmy oraz seriale inspirowane tymi grami. Na pierwszy ogień ma iść kinowy film, ale na ten moment plany nie zostały sprecyzowane. Nie ma też reżysera ani scenarzysty.

THR dodaje, że zainteresowanie Street Fighterem to efekt przełamania klątwy adaptacji gier dzięki tak udanym sukcesom jak kinowe filmy o Sonicu czy serial The Last of Us.

Street Fighter - gra z historią

Gra powstałą w 1987 roku i jest bijatyką, która przez dekady dostarczyła fanom rozwoju świata, historii i charyzmatycznych postaci. W czerwcu 2023 roku wychodzi najnowsza odsłona growej serii Street Fighter 6.

W 1994 roku powstała kinowa adaptacja gry zatytułowana Uliczny wojownik. Główną role Guile'a grał Jean-Claude Van Damme, a w obsadzie byli też Kylie Minogue, Ming-Na Wen oraz Raul Julia. Była to komercyjna i artystyczna klapa. W 2009 roku powstała nowa adaptacja pt. Street Fighter: Legenda Chun-Li , która również była spektakularną klapą. Jedyną udaną adaptacją był internetowy serial Street Fighter: Assassin’s Fist, który zebrał dobre oceny widzów i krytyków.