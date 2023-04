Harry Potter - serial jednak w planach. Koszmar fanów się spełni

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi Bloomberg, a potwierdza Variety Warner Bros. Discovery finalizuje formalności, by dać zielone światło na serial Harry Potter. Nie jest to jednak dobra wiadomość dla fanów, bo nie będzie to nowa historia osadzona w świecie czarodziejów, a nowa adaptacja całej książkowej serii J.K. Rowling. Innymi słowy dostaniemy to samo, co w filmach, ale nakręcone od nowa. W mediach społecznościowych ten pomysł spotyka się z negatywnymi reakcjami.

Harry Potter jako serial

W planach jest stworzenie siedmiu sezonów. Każdy sezon miałby zekranizować jedną książkę serii. Rzecznik prasowy HBO Max odmówił komentarza, co jest jawną sugestią prawdziwości doniesień portalu Bloomberg. W ramach tej umowy sama Rowling miałaby być związana kreatywnie z procesem tworzenia serialu, ale nie będzie pełnić roli twórczyni ani showrunnerki.

Według źródeł rozmowy na ten temat pomiędzy korporacją, a osobami reprezentującymi pisarkę są na wstępnym etapie. Projekt miałby być tworzony dla HBO Max. Po raz pierwszy o planach Warner Bros. Discovery na serial usłyszeliśmy w styczniu 2021 roku, ale wówczas mówiono, że Rowling jest przeciwna serialom.

Prawdopodobnie 12 kwietnia poznamy więcej informacji. Wówczas ma odbyć się prezentacja dla inwestorów Warner Bros. Discovery, w której będą przedstawione ambitne plany na nowe seriale i filmy, a także szczegóły integracji HBO Max i Discovery+ w nową platformę streamingową.

Przypomnijmy, że kinowa seria jest nadal wielbiona i świetnie oceniana. Pierwsza część weszła na ekrany w 2001 roku, a ostatnia w 2011 roku. Łącznie zebrały one 7,7 mld dolarów z box office.

