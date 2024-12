Mesjasz Diuny nadciąga w potwornym tempie! Szybsza data premiery i zmiana operatora!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Reklama

Mesjasz Diuny może trafić do nas szybciej niż oczekiwano! Jak donoszą niezależnie od siebie serwis World of Reel i doskonale poinformowany scooper Jeff Sneider, film Denisa Villeneuve'a najprawdopodobniej ma obecnie ustaloną datę premiery na 18 grudnia 2026 roku. W dodatku wszystko wskazuje na to, że produkcja właśnie zmieniła operatora: nagrodzonego Oscarem za swoją pracę przy pierwszej części cyklu Greiga Frasera zastąpił Szwed Linus Sandgren, który otrzymał tę samą nagrodę za zdjęcia do La La Land, pracując również przy takich dziełach jak Nie czas umierać, Babilon czy Saltburn.

Cała sprawa jest konsekwencją faktu, że Fraser od maja przyszłego roku będzie pracował w Wielkiej Brytanii nad Batmanem 2 - szerzej o tej sprawie pisaliśmy w tym miejscu. Tymczasem Denis Villeneuve ma wejść z ekipą na plan Diuny 3 "na przełomie lipca i sierpnia 2025". Pojawiające się w sieci wcześniej informacje, że Mesjasz powstanie w "2026 roku" najwyraźniej nie są już aktualne. Warto zauważyć, że w październikowym wywiadzie dla Deadline Kanadyjczyk, mówiąc właśnie o tym roku jako okresie rozpoczęcia zdjęć, robił to niechętnie, wcześniej subtelnie dając do zrozumienia, że 2025 również jest opcją.

Sneider przekazuje, że Sandgren miał podpisać umowę. Źródło portalu World of Reel jest jednak w tej sprawie ostrożniejsze i donosi jedynie o "prowadzeniu rozmów".

Wszystkie powyższe informacje nie zostały jeszcze potwierdzone przez najważniejsze amerykańskie portale popkulturowe, dlatego do momentu oficjalnych ogłoszeń zalecamy podchodzenie do nich z pewnym dystansem. Z drugiej jednak strony jeśli weźmiemy pod uwagę, kto je przekazuje, są one czymś więcej niż systematycznie goszczącymi w sieci spekulacjami.

Najlepsze filmy science fiction XXI wieku. Diuna dopiero 14. - podium? Totalne zaskoczenie