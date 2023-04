Super Mario Bros. będzie hitem. Prognozy box office są kapitalne

Fot. Materiały prasowe

Według prognoz box office film animowany Super Mario Bros zadebiutuje w Wielkanoc w Ameryce Północnej z kapitalnym otwarciem przekraczającym 125 mln dolarów. Będzie ono liczone od środy do niedzieli, więc 5 dni. Natomiast z 70 krajów, w których ten film wystartuje zbierze ponad 100 mln dolarów. Sumuje się więc, że minimalne globalne otwarcie wyniesie 225 mln dolarów i jeśli tę kwotę przebije, będzie to najlepszy debiut 2023 roku. Do tej pory najlepszy start w skali globalnej ma Ant-Man i Osa: Kwantomania z wynikiem 225,3 mln dolarów.

Super Mario Bros - opinie

Pierwsze opinie opublikowane w mediach społecznościowych są dość entuzjastyczne. Na razie jeszcze nie ma pełnych recenzji, a tradycyjnie one odegrają role w wynikach box office na całym świecie.

Przypomnijmy, że powstał film aktorski Super Mario Bros., który w 1993 roku był spektakularną klapą. Zebrał on 39 mln dolarów z całego świata przy 50 mln dolarów budżetu.

11 kwietnia Super Mario Bros. ma pokazy przedpremierowe w Polsce. Film trafi do naszych kin dopiero w maju 2023 roku.

