Street Fighter V za darmo przez dwa tygodnie. Długa akcja promocyjna na PC i PS4

Capcom

Street Fighter V nie przestaje się rozwijać i na przestrzeni lat doczekał się wielu nowych bohaterów. Wkrótce pojawi się okazja do tego, by po tytuł ten sięgnęły osoby do tej pory nieprzekonane. Firma Capcom poinformowała bowiem o okresie próbnym. Tym razem będzie on naprawdę długi, bo cała akcja potrwa aż dwa tygodnie – od 5 do 19 sierpnia.

Gracze otrzymają dostęp do kompletnej zawartości tej produkcji. Oznacza to, że w ich ręce trafi 40 postaci, ponad 30 aren, 200 kostiumów, a także możliwość sprawdzenia zarówno trybów dla jednego gracza, jak i rozgrywek wieloosobowych.

Jednocześnie zapowiedziano też, że już 5 sierpnia odbędzie się transmisja, w której trakcie ujawnione zostaną informacje na temat kolejnego sezonu rozgrywek.