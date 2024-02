Jake Gyllenhaal miał zniszczyć też film. Reżyser wspomina: robił akcent Pepe Le Pewa i wskakiwał do morza

fot. Marvel/Sony Pictures

Reklama

Jak donosi portal World of Reel, francuski reżyser Thomas Bidegain w nowej rozmowie z Technikart wyjawił, że jego nowy niezależny film Suddenly nie został ukończony przez rzekome "nieobliczalne" zachowanie Jake'a Gyllenhaala na planie. Co takiego zrobił aktor i co ostatecznie stało się z projektem?

Suddenly - informacje o nieukończonym filmie

Budżet miał wynosić 26 milionów dolarów, a zdjęcia być kręcone w Islandii. W głównych rolach obsadzono Jake'a Gyllenhaala i Vanessę Kirby. Tematem przewodnim filmu miała być próba przetrwania granych przez nich bohaterów na wyspie, na której utknęli we dwójkę. Jak się okazuje, produkcja została jednak wstrzymana w 2021 roku, a reżyser za taki stan rzeczy obwinia właśnie Gyllenhaala. Dlaczego?

Jake Gyllenhaal: nieobliczalne zachowanie na planie

Co takiego miał jednak zrobić aktor, co pogrążyłoby film? Thomas Bidegain stwierdził, że Gyllenhaal chciał przerobić fabułę z historii miłosnej na odę do natury, a w tym celu próbował zmienić scenografię i kłócił się z reżyserem na planie. Poza tym oboje - wraz z Vanessą Kirby - mieliby przeprowadzić pierwszą próbę używając akcentu kreskówkowego Pepe Le Pewa.

Najbardziej zaskakującą anegdotą z planu jest chyba jednak ta, w której Gyllenhaal miałby na oczach zaskoczonej ekipy filmowej rozebrać się do bielizny i wskoczyć do lodowatego oceanu z okrzykiem: "Kiedy widzę morze, pływam w morzu!".

Poza tym aktor, zaniepokojony pandemią COVID-19, miałby domagać się, by scenografowie spali w samochodach, aby nie rozprzestrzeniali wirusa. Ostatecznie reżyser postanowił, że ma dość, gdy Gyllenhaal chciał wprowadzić kolejne zmiany w scenariuszu, szukając jego "prawdziwego znaczenia".

Co stało się z Suddenly?

Są plotki, że Kirby nie podobał się film, ponieważ był "za mało nowoczesny i zbyt disnejowski". Sam Bidegain stwierdził za to, że skontaktowała się z nim, by odkupić scenariusz, ponieważ chciała dokończyć projekt z Gyllenhaalem, jednak reżyser się nie zgodził. Ostatecznie po konsultacji z producentem Alain Attalem postanowili nakręcić film po francusku, z francuskimi aktorami, zmieniając tytuł na Soudain Seuls. Produkcja pomyślnie zadebiutowała w grudniu 2023 roku.

Jeśli zaś chodzi o internautów, mają wiele do powiedzenia w tej sprawie. Zobaczcie sami:

https://twitter.com/SourdeathSam/status/1752750385985683497

https://twitter.com/Jtaylor0_3/status/1752735269420225013

https://twitter.com/brndxix/status/1752764318645469485

https://twitter.com/mjarbo/status/1752729825012535531