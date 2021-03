Suicide Squad wyruszył na pierwszą misję. 3 członków grupy już poniosło śmierć

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W Stanach Zjednoczonych ukazał się zeszyt Suicide Squad #1, otwarcie nowej serii komiksowej wydawnictwa DC, która pełnoprawnie wchodzi w skład właśnie rozpoczętego wydarzenia Infinite Frontier. To właśnie w tej opowieści do roli dyrektorki grupy powróciła Amanda Waller, natomiast jej dowódcą na placu boju został Peacemaker.

Już wcześniej ogłoszono, że w trakcie pierwszej misji drużyna antybohaterów uda się do Azylu Arkham, aby wydostać z niego i docelowo zrekrutować do własnych szeregów Williama Cobba aka Talona, słynnego zabójcę działającego wcześniej na usługach Trybunału Sów. Sęk w tym, że już w czasie tej operacji śmierć poniosło 3 członków grupy. Byli to:

Bolt - jego kostium umożliwia mu teleportację; Talon po prostu podciął Boltowi gardło;

Film Freak - druga wersja postaci o tej ksywie; rozkochany w kinie antybohater, który nieustannie przywołuje cytaty z słynnych dzieł filmowych, czym irytuje osoby w jego otoczeniu - do jego śmierci najprawdopodobniej przyczynił się gaz, który Joker rozpylił w Azylu;

Shrike - zabójca i długoletni przeciwnik Nightwinga; po rozpyleniu gazu Peacemaker zdecydował się go zostawić na pewną śmierć, samemu ruszając w pogoń za Talonem.

Suicide Squad #1 - Film Freak

Nie jest na razie jasne, jak będzie prezentował się ostateczny skład grupy. Przypomnijmy jednak, że poza Talonem Waller chce także zrekrutować do drużyny Connera Kenta aka Superboya.