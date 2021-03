Po WandaVision cena tego komiksu szybuje. Czasami nawet o 25000%

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Adi Granov/Marvel

Twórcy serialu WandaVision w trakcie prac nad historią sięgnęli po kilka znaczących inspiracji komiksowych; jednymi z najważniejszych stały się serie The Vision and the Scarlet Witch z lat 80., Ród M czy wielokrotnie nagradzany Vision ze scenariuszem Toma Kinga. W ostatnim odcinku zobaczyliśmy jednak postać białego protagonisty, którego wcześniej ukazano w zeszycie West Coast Avengers #45 z czerwca 1989 roku - wszedł on w skład runu Vision Quest, za który odpowiedzialny był John Byrne.

W opowieści tej Scarlet Witch zdała sobie sprawę, że jej partner został porwany. Później razem z innymi członkami Avengers przeprowadziła śledztwo, w wyniku którego odkryto, że rządy całego świata połączyły siły, aby schwytać i rozmontować herosa - decydenci polityczni uznali go bowiem za zbyt duże zagrożenie dla naszej planety. Dopiero praca Hanka Pyma pomogła przywrócić Visiona do żywych; sęk w tym, że po powrocie stał się on kompletnie wyzutym z emocji syntezoidem, który postrzegał ludzkie istnienie jako pozbawione znaczenia.

Jak donosi teraz serwis Comic Book Resources, sięgnięcie po ten wątek w serialu Disney+ sprawiło, że cena West Coast Avengers #45 szybuje na przeróżnych portalach sprzedażowych z eBay na czele. Nieco ponad rok temu można go było kupić za zaledwie 6 USD. Kilka tygodni przed premierą WandaVision cena podskoczyła do 25 USD, natomiast w ostatnich dniach kształtuje się już ona w przedziale 60-90 USD.

Na tym jednak nie koniec. 25 lutego na portalu eBay zakończyła się aukcja tego samego zeszytu, któremu zajmująca się oceną stanu komiksów firma CGC przyznała notę 9,8 w 10-punktowej skali. Nabywca zapłacił za niego blisko 1500 USD.

West Coast Avengers #45 - plansze