Sukcesja - bogaci nie cierpią z powodu pandemii. 3. sezon bez koronawirusa

materiały prasowe

Sukcesja to serial, który skupia się na losach zamożnej rodziny Royów. Toczy się w niej walka o wpływy i pieniądze. W 3. sezonie potomkowie głowy rodziny postanowili wypowiedzieć wojnę zarówno swojemu ojcu, jak i sobie nawzajem. Jesse Armstrong, producent wykonawczy i twórca serialu, zapewnia też że ta część nie obejmie pandemii koronawirusa. Zaznaczył, że ukończony scenariusz nie uwzględniał Covid-19 i zdecydowali się nie przepisywać go tylko po to, by się tam znalazł.

Sarah Snook, członkini obsady, zgodziła się z nim.

To są niezwykle zamożni ludzie. I, niestety, żaden z naprawdę bogatych ludzi na świecie nie odczuł na sobie skutków pandemii.

W nowym sezonie Sukcesji nie zobaczymy więc ani maseczek, ani płynu dezynfekującego.

W obsadzie 3. sezonu zobaczymy ponownie takie nazwiska jak Kieran Culkin, Hiam Abbass, Petr Friedman, Alan Ruck, J. Smith-Cameron i Arian Moayed. Nowymi członkami obsady są za to laureat Oscara Adrien Brody i Alexander Skarsgård. Choć nie została ujawniona szczegółowa data premiery, to 3. sezon produkcji ma zadebiutować na HBO już w październiku.