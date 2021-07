Sukcesja - zwiastun 3. sezonu. Na ilu sezonach skończy się serial?

materiały prasowe

Sukcesja to serial o rodzinie Royów, w której toczy się walka o wpływy i pieniądze. Jest dostępny do obejrzenia na platformie HBO GO. Po mocnym wyznaniu Kendalla na zakończenie poprzedniej części, jesteśmy gotowi na to, co ma nam do zaoferowania zwiastun 3. sezonu. Potomkowie Logana Roya postanowili bowiem wypowiedzieć wojnę swojemu ojcu, a także przy okazji sobie nawzajem. W zwiastunie możemy zobaczyć między innymi przebłyski włoskiej scenerii, a także klasycznie walkę o władzę i kontrolę nad rodzinnym biznesem. Jak długo ród Royów będzie jeszcze udowadniać widzom, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach?

Sukcesja - zwiastun 3. sezonu

Do obsady 3. sezonu dołączą laureat Oscara Adrien Brody i Alexander Skarsgård. Za to ponownie zobaczymy na ekranie takie nazwiska jak Kieran Culkin, Hiam Abbass, Petr Friedman, Alan Ruck, J. Smith-Cameron i Arian Moayed. Twórcą nadal pozostaje Jesse Armstrong. Nie znamy jeszcze daty premiery 3. sezonu.

Sukcesja - ile będzie sezonów?

Jak wszystko, co dobre, serial kiedyś musi się skończyć. Dla niektórych pewnie szybciej, niż powinien, ponieważ Georgia Pritchett, producent wykonawczy serialu, w wywiadzie dla The Times ujawniła, że jej zdaniem nie powstanie więcej niż pięć sezonów serialu, a prawdopodobnie skończy się na czterech.

Skomentowała też stanowisko showrunnera Jesse Armstronga, co do zakończenia serialu:

Jesteśmy w trakcie kręcenia trzeciego sezonu i w tym momencie Armstrong mówi, że jeszcze tylko jedna część więcej.

Aczkolwiek dodała, że nie jest pewna, czy tak się stanie, ponieważ twórcy zawsze kończą na robieniu jeszcze jednego sezonu więcej, niż planowali. Dodała też, że mają wizję świetnego zakończenia. Co o tym sądzicie i czy chcielibyście, by mimo wszystko zrobili więcej sezonów?