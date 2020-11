Sukcesja - kiedy zdjęcia do 3. sezonu?

fot. HBO

Sukcesja została opóźniona, ponieważ z różnych wywiadów dowiadywaliśmy się, że trudno będzie dopasować formułę serialu do zasad reżimu sanitarnego w dobie pandemii koronawirusa. Wygląda na to, że twórcy rozgryźli problem i wiedzą jak to zrobić. Tak twierdzi Alan Ruck, który wciela się w Connora Roya.

Według aktora prace na planie 3. sezonu rozpoczną się w Nowym Jorku w połowie listopada 2020 roku. Nie wiadomo, jak i czy reżimy sanitarne wymusiły jakieś zmiany w podejściu do tworzenia 3. sezonu i jego historii.

Sukcesja - premiera 3. sezonu nastąpi w 2021 roku. Jeśli nic ponownie nie opóźni prac.