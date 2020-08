Sukcesja - zdjęcia do 3. sezonu ruszą najprawdopodobniej jeszcze w 2020 roku

fot. HBO

Jesse Armstrong, twórca serialu Sukcesja, zapowiedział, że zdjęcia do trzeciego sezonu produkcji HBO najprawdopodobniej rozpoczną się pod koniec roku 2020. Dotychczasowe opóźnienie zaistniało oczywiście w związku z pandemią koronawirusa.

W rozmowie z Variety producent wyjawił, że ma nadzieję, iż ekipie uda się rozpocząć filmowanie w Nowym Jorku jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, w listopadzie lub grudniu. Pierwotnie wejście na plan ustalone było na kwiecień 2020.

Trudno przewidzieć, czy to dojdzie do skutku, ale takie są plany na ten moment - powiedział Jesse Armstrong.

Twórca serialu wyjawił również, że ponadprogramowa ilość czasu, którą miał na stworzenie scenariusza, nie okazała się bynajmniej okolicznością sprzyjającą:

Poczynione postępy byłyby identyczne, jeśli zamiast sześciu dodatkowych miesięcy mielibyśmy sześć tygodni.

O opóźnieniu w kręceniu serialu opowiedział nam w ostatnim wywiadzie Matthew Macfadyen. Aktor jest zdania, że jeśli ograniczenia w związku z pandemią miałyby wpłynąć na opowiadaną historię, to lepiej poczekać, aż sytuacja epidemiczna się ustabilizuje.

Jeśli nie możemy nagrywać takiej Sukcesji w sposób, w jaki została ona oryginalnie napisana, to nie mamy po co wracać na plan. Lepiej poczekać aż sytuacja się ustabilizuje. Nie ma co kręcić na siłę.

Jeśli uda się rozpocząć zdjęcia w listopadzie lub grudniu, na premierę trzeciego sezonu Sukcesji przyjdzie nam najpewniej poczekać do końca roku 2021.

W obsadzie kolejnej serii znajdą się Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, a także Kieran Culkin.