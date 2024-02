Źródło: KCTV5

Super Bowl to jedno z największych wydarzeń sportowych na świecie. Mecz, koncert muzyczny i warte kilka milionów dolarów reklamy tworzą widowisko na ogromną skalę, które przyciąga przed srebrny ekran nie tylko najbardziej zagorzałych fanów futbolu amerykańskiego, ale i "niedzielnych" widzów. A my wiemy, gdzie i kiedy będzie można obejrzeć tegoroczną edycję w Polsce.

Super Bowl 2024: gdzie i kiedy obejrzeć w Polsce?

Transmisja Super Bowl 2024 odbędzie w nocy: z niedzieli 11 lutego na poniedziałek 12 lutego o godzinie 0:05 w Polsacie i Polsat Sport. Dostępna będzie także w streamingu Polsat Box Go. Komentatorami meczu są Jędrzej Stęszewski oraz Witold Cebulewski.

Przypominamy, że do rywalizacji o trofeum NFL Super Bowl awansowały Kansas City Chiefs i San Francisco 49ers. Jeśli chodzi o występy muzyczne, to w tym roku główną gwiazdą wieczoru jest Usher. Warto też wspomnieć o stronie technicznej - tym razem do nakręcenia wydarzenia zostanie użytych aż 165 kamer! Amerykanie zrealizują transmisję w technologii HDR, a pozostali widzowie sami będą mogli wybrać, czy chcą oglądać mecz w rozdzielczości 4K czy w Full HD.

