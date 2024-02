Martin Scorsese tworzy stronę internetową. Nowa humorystyczna kampania SquareSpace z okazji Super Bowl 2024

fot. zrzut ekranu z wideo

Martin Scorsese to legenda kina, której przedstawiać nikomu nie trzeba; może poza najmłodszą generacją, która od pewnego czasu sławnego reżysera mogła poznać za sprawą TikToków, które ten nagrywał razem ze swoją 24 letnią córką, Francescą Scorsese. Nagrania z udziałem twórcy m.in. Chłopców z ferajny, Taksówkarza czy niedawnego Czasu krwawego księżyca, podbiły internet i pokazały go od kompletnie innej, bardziej humorystycznej strony, gdy ten musiał zmagać się z młodzieżowym slangiem. Popularność filmików Francesci nie umknęła uwadze SquareSpace, które postanowiło zaangażować dwójkę w stworzenie kampanii na potrzeby nadchodzącego Super Bowl 2024. W uroczym wideo widzimy Martina Scorsese, który postanawia stworzyć 30 sekundowy film, co jest oczywistym nawiązaniem do spotów reklamowych podczas meczu finałowego, którego główną postacią będzie strona internetowa. Reżyser ma jednak problem z rozgryzieniem podejścia do tworzenia takiej postaci, w czym postanawia mu pomóc córka, która wspólnie z nim tworzy stronę internetową. Efekty prawdopodobnie będzie można zobaczyć w tej lub innej formie podczas Super Bowl 2024.

Sprawdźcie jak poradził sobie Martin Scorsese ze stworzeniem strony internetowej poniżej!

Martin Scorsese tworzy stronę internetową - wideo