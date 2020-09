Super Mario 3D All-Stars mogło zostać ujawnione już w kwietniu tego roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Seria Super Mario obchodzi w tym roku swoje 35. urodziny, a w sieci od długiego czasu pojawiały się nieoficjalne doniesienia, które wskazywały, że Nintendo uczci to poprzez wydanie na Switcha kolekcji gier z tym sympatycznym bohaterem. Ostatecznie plotki te potwierdzono dopiero na początku września, gdzie ujawniono szereg atrakcji dla fanów wąsatego hydraulika, w tym Super Mario 3D All-Stars, czyli zestaw zawierający trzy klasyczne, trójwymiarowe odsłony. Okazuje się jednak, że prawdopodobnie miał on trafić na rynek znacznie wcześniej, bo już w kwietniu tego roku.

Taką informację przekazał na Twitterze Wario64. Opublikował on grafikę, z której wynika, że pierwotnie już w kwietniu miał odbyć się urodzinowy event w grze Super Mario Maker 2, co oznacza, że najprawdopodobniej to właśnie wtedy mieliśmy usłyszeć także o innych ogłoszeniach, a plany Nintendo pokrzyżowała pandemia koronawirusa. To wyjaśniałoby też zaskakującą datę premiery. Przypominamy, że 3D All-Stars zapowiedziano 3 września, a gra ma trafić na sklepowe półki zaledwie 15 dni później.

