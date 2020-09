Mario Kart Live: Home Circuit – ta gra zamieni nasz dom w tor wyścigowy

Źródło: Nintendo

Nowy tytuł z serii Mario Kart nie jest klasyczną grą komputerową, to połączenie doświadczenia rozgrywanego w rzeczywistości rozszerzonej z konsolowymi wyścigami. Torem w tych zawodach będzie nasz dom, a pojazdy zyskają fizyczną formę – gracz przejmie kontrolę nad zdalnie sterowanymi samochodzikami, które będą śmigać po podłodze i omijać zarówno wirtualne, jak i realne przeszkody.

Pomysł stojący za Mario Kart Live: Home Circuit jest banalnie prosty. Gracz otrzyma do dyspozycji miniaturowego Mario Karta z niewielką kamerą zamontowaną u szczytu obudowy. Obraz z nagrania będzie transmitowany w czasie rzeczywistym na naszą konsolę, a fizyczny świat zostanie wzbogacony o cyfrowe elementy. Gra nałoży na niego zarówno sam tor jazdy, jak i wirtualnych przeciwników, bonusy czy przeszkody do ominięcia.

Oto jak rozgrywka prezentuje się w pełnej krasie:

Warto zwrócić uwagę na fakt, że to gracz zadecyduje o kształcie i długości toru. Aby zacząć rozgrywkę, należy rozstawić bramki kontrolne, a następnie wykonać okrążenie testowe. Oprogramowanie przeanalizuje przebieg trasy i odwzoruje ją w rzeczywistości rozszerzonej, dzięki czemu podczas kolejnych okrążeni będziemy widzieć dokładny przebieg toru. Na tym jednak nie koniec, gdyż do gry będziemy mogli zaprosić także znajomych, aby wziąć udział w lokalnym trybie wieloosobowym. Ten obsłuży do czterech graczy.

Mario Kart Live: Home Circuit zadebiutuje 16 października 2020 roku i trafi do sklepu w dwóch wersjach, z gokartem Mario oraz Luigiego. Za każdą z nich zapłacimy 100 dolarów.