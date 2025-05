Tytuł sequela Super Mario Bros przypadkowo ujawniony! Tak łączy się z pierwszą częścią

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Universal Pictures

Reklama

NBCUniversal przypadkowo ujawniło na swojej stronie internetowej tytuł drugiej części filmu Super Mario Bros. Sprawdźcie, jak będzie on brzmiał i co sprawia, że ma on sens w kontekście końcówki poprzedniej odsłony animacji.

Super Mario Bros. Film 2 - wyciek tytułu

Tytuł filmu ma brzmieć Super Mario World. Serwis ujawnił to na liście zapowiedzianych premier od wytwórni Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation oraz Illumination, posługując się nowym, niepodawanym jeszcze tytułem drugiej części przygód wąsatego hydraulika. Informacja prasowa z tym tytułem zniknęła z sieci niedługo po publikacji.

Tytuł ten łączyłby się ze sceną po napisach z pierwszej części - pojawia się scena z nowojorskiego kanału, gdzie znajduje się charakterystyczne jajko Yoshiego. Zaczyna się ono wykluwać, jednak obraz robi się czarny i słychać jedynie charakterystyczny okrzyk tej postaci. Oryginalnie zadebiutował on w grze zatytułowanej właśnie Super Mario World, która pojawiła się na systemie SNES (Super Nintendo Entertainment System) w 1990 roku. Taka kombinacja tytułu oraz faktu, że Yoshi pojawił się na końcu pierwszego filmu sugerują, że charakterystyczny zielony dinozaur może stanowić podstawę fabularną nadchodzącej animacji.

Super Mario Bros. Film – druga część oficjalnie zapowiedziana. Jest data premiery

Premiera kinowa Super Mario World została zaplanowana na 3 kwietnia 2026 roku.

Super Mario Bros. Film jest dostępny do obejrzenia w ramach subskrypcji Amazon Prime Video.