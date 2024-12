Tak brzmi piosenka z filmu Mufasa. Król Lew. Zrobił ją autor hitów z Vaiany

fot. materiały prasowe

Reklama

Nadchodzi premiera filmu Mufasa: Król lew, którego reżyserem jest nagrodzony Oscarem Barry Jenkins. Popularny Lin-Manuel Miranda odpowiada za piosenki i dla wielu widzów jest głównym powodem, dla którego chcą zobaczyć ten film. Miranda, znany z wielkich sukcesów na Broadwayu, takich jak Hamilton, zdobył także sympatię fanów popkultury dzięki piosenkom z hitu Vaiana. Czy i tym razem zachwyci widzów w każdym wieku?

Mufasa: Król Lew – nowa piosenka

Opublikowano klip, który prezentuje fragment utworu I Always Wanted a Brother, odnoszącego się do relacji Mufasy z jego bratem, który w przyszłości stanie się znany jako Skaza. Posłuchajcie i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej piosence!

ROZWIŃ ▼

Mufasa: Król Lew - opis fabuły

Historia skupia się na genezie jednego z największych królów tej ziemi. Rafiki opowiada Kiarze historię jej dziadka, a towarzyszą im Tymon i Pumba, którzy okraszają wszystko swoim komentarzem.

W pełnej obsadzie znajduje się: Aaron Pierre, John Kani, Blue Ivy Carter, Beyoncé Knowles-Carter, Seth Rogen, Donald Glover, Preston Nyman, Kagiso Lediga, Kelvin Harrison Jr., Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Lennie James, Anika Noni Rose, Keith David, Braelyn Rankins, Theo Somolu, Folake Olowofoyeku, Joanna Jones, Thuso Mbedu, Sheila Atim, Abdul Salis oraz Dominique Jennings.

Mufasa: Król Lew - premiera 20 grudnia 2024 roku.