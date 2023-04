Super Mario Bros. Film - pierwsze entuzjastyczne opinie. Fani gry będą zachwyceni!

fot. materiały prasowe

Super Mario Bros. Film to nadchodzący film animowany oparty na kultowej serii gier od Nintendo, których bohaterem jest ikoniczny, wąsaty hydraulik. W nowej produkcji Mario łączy siły z księżniczką Peach i kilkoma innymi sojusznikami, aby pokonać potwornego najeźdźcę, Bowsera.

W sieci pojawiły się pierwsze opinie dotyczące animacji. Są one niezwykle entuzjastyczne. Krytyk filmowy Tim Gettys napisał, że Super Mario Bros. Film jest niesamowity, a muzyka jest największą gwiazdą tej animacji. Dodał, że fani Nintendo będą zachwyceni. Stwierdził, że żaden film w historii nie miał aż tylu easter eggów i to tych naprawdę dobrych.

Oczarowany filmem jest też Erik Davis, który napisał, że Super Mario Bros. Film to najlepszy list miłosny do każdej ery Mario. Podobał mu się humor, szczególnie ten ze strony Bowsera, któremu głos podkłada Jack Black. Dodał, że oglądając film czuł się tak samo, jak grając w gry. Produkcja sprawiła mu mnóstwo frajdy - warto też poczekać na napisy końcowe. Użytkownik deo. napisał, że film jest perfekcyjny i nie czuł takich emocji w stosunku do żadnej animacji od czasu LEGO: Przygoda (2014). Według niego to będzie coś wielkiego.

Również serwis GAMINGBible bardzo pozytywnie wypowiada się o filmie. Pochwalił wspaniałą animację oraz obsadę głosową. Produkcja jest pełna piosenek i nawiązań, które młodsi i starsi fani gry pokochają. Tessa Smith także wskazała te same mocne punkty filmu. Dodała, że księżniczka Peach to twardzielka. Zdradziła też, że Jack Black śpiewa w filmie. Natomiast ma złą wiadomość dla fanów Luigiego - nie odgrywa zbyt dużej roli w produkcji.

Raczej krytycy są zgodni, że to świetna animacja, choć dostrzegają pewne mankamenty. Andre Segers z GameXplain nazwał film cudowną i ekscytującą przejażdżką, pomimo płytkiej narracji. Rendy Jones powiedział, że film zachwyci dzieci i fanów, ale zasugerował, że jest przesadnie głupkowaty. Wspomniał też o dynamicznej akcji, wielu easter eggach i cameo.

Super Mario Bros. Film nie zachwycił Germaina Lussiera, który naprawdę chciał polubić ten film, ale nie potrafił. Napisał, że jest kilka solidnych scen, które oddają ducha gry, ale w większości jest to zbyt głupia, prosta fabuła, pełna kiepskich dowcipów i słabo wybranych piosenek. Przyznał, że pod względem animacji produkcja jest świetna, ale był bardziej znudzony i zirytowany niż rozbawiony. Jest to jednak odosobniona opinia.

Super Mario Bros. Film - obsada głosowa i twórcy

Głosu głównemu bohaterowi użycza Chris Pratt. Ponadto w obsadzie dubbingu znajdują się Anya Taylor-Joy jako Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Seth Rogen jako Donkey Kong, Keegan-Michael Key jako Toad, Fred Armisen jako Cranky Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamek oraz Sebastian Maniscalco jako Foreman Spike. Za reżyserię animacji odpowiadają Aaron Horvath i Michael Jelenic. Scenariusz napisał Matthew Fogel.

Super Mario Bros. Film - premiera w polskich kinach 26 maja 2023 roku.